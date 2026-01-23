Die Handschrift eines Menschen ist so etwas wie sein Fingerabdruck. Jeannine Platz hat einen ganz besonderen. Die Hamburgerin leiht ihre Handschrift großen Marken – und ihrer Kunst.
Hamburg - Dass Jeannine Platz eine besonders schöne Handschrift hat, wusste sie schon als Kindergartenkind – obwohl sie da noch nicht einmal schreiben konnte. "Ich habe schon damals kalligraphiert, ohne dass ich wusste, dass es das gibt", erinnert sich die in Hamburg lebende Künstlerin. Mittlerweile ist diese Kunst mit dem Stift ihr Beruf. Oder vielmehr: Ihre ganz persönliche Handschrift ist ihr Beruf. Denn die leiht sie seit Jahrzehnten großen Marken wie Chanel, Tiffany und Louis Vuitton sowie Luxushotels und zahlreichen Stars.