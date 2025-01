Balinger Pfarrer wünscht sich mehr Gleichberechtigung in der Kirche

1 Pfarrer Wolfgang Braun begrüßt es, wenn die Kirche den progressiven Weg einschlägt. Foto: Frey

Im Rahmen der Weltsynode wurden einige Reformgrundlagen angestoßen. Für den Balinger Pfarrer Wolfgang Braun ein richtiger Schritt – aber noch immer mit Luft nach oben.









Im Herbst 2024 ging in Rom die unter dem Motto „Für eine synodale Kirche – Gemeinschaft, Teilhabe und Mission“ laufende Weltsynode zu Ende. Wir haben mit Wolfgang Braun von der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist darüber gesprochen, was die Ergebnisse für die Gläubigen in Balingen bedeuten.