Weltstar bezieht Position: Sängerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit

Die isländische Musikerin Björk bekundet ihre Solidarität mit den Bewohnern der Arktisinsel und verurteilt Kolonialismus. Ihre Fans diskutieren, ob der Instagram-Post zur richtigen Zeit kommt.
Berlin - Die isländische Sängerin Björk hat die Bewohnerinnen und Bewohner von Grönland dazu aufgefordert, ihre Unabhängigkeit zu erklären. "Ich wünsche allen Grönländern Segen für ihren Kampf um Unabhängigkeit", schreibt die einflussreiche Musikerin, deren Alben sich millionenfach verkauften, in einem Post auf Instagram. Dazu postet sie ein Bild mit den Umrissen Grönlands in den Farben der Flagge des Landes.