Weltspatzentag in Baden-Württemberg: Warum Spatzen-Bestände dramatisch sinken

Der Spatz verschwindet heimlich, still und leise aus Städten und von Feldern. Zum Weltspatzentag zeigt der Nabu Wege aus der Krise – und auch wie jeder einzelne helfen kann.
Ob in der Stadt beim Brotkrumen picken oder auf Äckern und Feldern – ein Spatz ist eigentlich nie weit. Doch während Tauben sich in manchen Regionen teils unkontrolliert vermehren, so sieht es bei Haus- und Feldsperling ganz anders aus. Nun gehen die Bestände drastisch zurück. Warum das so ist und was dagegen unternommen werden kann, erklärt der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg zum Weltspatzentag am 20. März.