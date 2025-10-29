In Zeiten der Inflation: So stehen die Rottweiler Banken zum Weltspartag

Am Weltspartag zeigt sich, dass das Sparen viele Gesichter hat. Volksbank und Kreissparkasse Rottweil halten an der Tradition fest.
Auch nach mehr als einem Jahrhundert hat der Weltspartag nichts von seiner Bedeutung verloren. In Zeiten von Inflation, digitalen Finanzdiensten und steigenden Lebensunterhaltungskosten ist das Thema Sparen aktueller denn je. Die Volksbank Rottweil und die Kreissparkasse Rottweil ziehen eine positive Bilanz – mit Blick auf Bewusstsein und neue Wege zum Vermögensaufbau.