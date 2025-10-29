In Zeiten der Inflation: So stehen die Rottweiler Banken zum Weltspartag

Am Weltspartag zeigt sich, dass das Sparen viele Gesichter hat. Volksbank und Kreissparkasse Rottweil halten an der Tradition fest.

Auch nach mehr als einem Jahrhundert hat der Weltspartag nichts von seiner Bedeutung verloren. In Zeiten von Inflation, digitalen Finanzdiensten und steigenden Lebensunterhaltungskosten ist das Thema Sparen aktueller denn je. Die Volksbank Rottweil und die Kreissparkasse Rottweil ziehen eine positive Bilanz – mit Blick auf Bewusstsein und neue Wege zum Vermögensaufbau.

„Das Sparbewusstsein unserer Kundinnen und Kunden ist groß. Zugleich merken wir in der Beratung, dass die Spielräume zum regelmäßigen Sparen unterschiedlich sind“, erklärt Armin Aigeldinger, Bereichsleiter Privatkunden bei der Volksbank Rottweil. Viele Menschen wüssten, wie wichtig Rücklagen seien, hätten jedoch je nach Einkommen unterschiedliche Spielräume.

Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) bleibt die Sparquote der Deutschen stabil. Vor allem junge Menschen zeigten laut BVR ein starkes Interesse am Sparen, verfügten aber über begrenzte finanzielle Mittel.

Im Kreis Rottweil beobachtet die Volksbank zudem ein wachsendes Interesse an Anlagethemen. „Insbesondere junge Menschen wollen in Aktien und Fonds investieren – ein Zeichen wachsender Renditeorientierung“, sagt die Volksbank. Beratung und finanzielle Bildung seien daher zentrale Themen: „Wer die Grundlagen von Zins, Risiko und Rendite kennt, kann bessere Entscheidungen treffen. Finanzielle Bildung und qualifizierte Beratung sind entscheidend, um das Sparverhalten nachhaltig zu stärken“, sagt Armin Aigeldinger.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Volksbank Rottweil an der Weltsparwoche vom 27. bis 31. Oktober. Kinder und Jugendliche dürfen sich auf kleine Geschenke freuen. Darüber hinaus engagiert sich die Bank ganzjährig mit Schulaktionen, Vorträgen und Jugendprojekten für die finanzielle Bildung.

Das Öffnen der Spardose

Auch bei der Kreissparkasse Rottweil bleibt der Weltspartag fest verankert. „Er erinnert an die Grundidee des Sparens, den verantwortungsvollen Umgang mit Geld und die Bedeutung finanzieller Vorsorge, Themen, die gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten aktueller denn je sind“, erklärt Christian Luippold Leiter Steuerung und Kommunikation der Kreissparkasse. Das Sparverhalten hat sich allerdings deutlich verändert. Klassische Formen wie das Sparbuch treten zurück, während verschiedene Arten von Fonds oder Wertpapiersparen stärker nachgefragt werden. „Viele Menschen sparen weiterhin regelmäßig, legen ihr Geld aber bewusster und gezielter an“, sagt Christian Luippold.

Traditionell richtet sich der Weltspartag bei der Kreissparkasse besonders an Kinder und Familien. In der Weltsparwoche werden die fleißigen Nachwuchssparer mit kleinen Geschenken belohnt. Das Öffnen der Spardose ist für viele Kinder ein echtes Erlebnis: „Sie hören, wie das Münzgeld durch die Zählmaschine rasselt, und helfen, die gefalteten Scheine zu glätten“, erzählt Luippold.

Ob in barer Münze oder digital – das Sparen bleibt ein fester Bestandteil der finanziellen Vorsorge. Sowohl Volksbank als auch Kreissparkasse Rottweil sehen den Weltspartag als wichtigen Anlass, über den Wert des Geldes zu sprechen und das Bewusstsein für kluge Finanzentscheidungen zu stärken.