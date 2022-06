1 Gemeinsam mit 49 weiteren Fahrern will Joey Kelly den Doppeldecker-Bus 50 Meter weit ziehen. Foto: Europa-Park

Joey Kelly wagt einen Weltrekordversuch im Europa-Park: 50 Menschen sollen auf Bobby-Cars den Tourbus der Kelly-Family 50 Meter weit über den Europa-Park-Parkplatz ziehen.















Rust- Anlässlich des 50. Geburtstags der Marke Big-Bobby-Car will Joey Kelly einen ungewöhnlichen Weltrekord aufstellen: Der berühmte Doppeldecker-Bus der Kelly-Family soll 50 Meter weit über den Besucherparkplatz des Europa-Parks rollen. Gezogen wird er dabei allein durch die Muskelkraft der 50 Teilnehmer auf ihren Bobby-Cars, deren Gefährte mit Seilen am Bus befestigt sind. Am 17. Juni um 10.30 Uhr entscheidet sich, ob 50 der Kult-Kinderfahrzeuge in der Lage sind, den fast zehn Tonnen schweren Bus zu ziehen.

Rekord-Institut für Deutschland begleitet den Versuch

Der Rekord wird offiziell "Das schwerste von 50 Bobby-Cars 50 Meter weit gezogene Gewicht" lauten, erklärt der Europa-Park. Der Weltrekord-Versuch wird durch das Rekord-Institut für Deutschland begleitet, beglaubigt und eingetragen.

Nach dem Versuch können Fans Joey Kelly treffen

Anschließend können die Fans Joey Kelly um 14 Uhr auf der Freilichtbühne im Themenbereich Italien hautnah bei einem "Meet and Greet" erleben, Autogramme abstauben oder ein Erinnerungsfoto mit dem Star machen. Zur Feier des 50. Geburtstags von Big-Bobby-Car gibt es außerdem vom 16. bis zum 19. Juni verschiedene Stationen und Mitmach-Aktionen im Europa-Park. So können sich die Besucher beispielsweise in einem kniffligen Parcours auf den kleinen Autos um Pylonen winden, ein witziges Selfie in der Fotobox machen oder ihr neues Lieblingsgefährt individuell bemalen. Als besondere Überraschung werden außerdem 50 Bobby-Cars auf dem Gelände des Europa-Park versteckt.