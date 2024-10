Weltrekord in Schömberg: Tanja Höschele beißt sich durch

1 Der Himmelsglück-Turm ist 50 Meter hoch. Foto: Verena Parage

Trotz Krämpfen in den Oberschenkeln und Waden: Die Extrem-Sportlerin aus Schwann rennt in zwölf Stunden 129 Mal den Himmelsglück-Turm rauf und runter.









Zwischendurch ist es ein Kampf. Ein schwerer. Tanja Höschele kämpft gegen die Zeit, aber auch gegen ihren Körper: Als ihr Weltrekordversuch am Mittwoch um 7 Uhr früh beginnt, da hat sie ein großes Ziel und viele Treppenstufen vor sich. Die 53-Jährige will innerhalb von zwölf Stunden mindestens 128 Mal den Himmelsglück-Turm in Schömberg hinauf- und wieder herunterlaufen. Das bedeutet in Summe 12 800 Höhenmeter und wäre ein Weltrekord, den so noch nie eine Sportlerin aufgestellt hat.