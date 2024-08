Weltrekord in Enzklösterle: Die größte Torte entsteht vor 25 Jahren

Weltrekord in Enzklösterle

1 Blick zurück: Am 1. August 1999 entstand in Enzklösterle die damals größte Schwarzwälder Kirschtorte der Welt. Foto: Heinz Ziegelbauer

360 Liter Sahne, rund 100 Kilo Mehl, 95 Kilogramm Kirschen, 60 Litern hochprozentiges Schwarzwälder Kirschwasser und vieles mehr: Am 1. August 1999, vor 25 Jahren, geschah in Enzklösterle Geschichtsträchtiges – die damals weltgrößte Schwarzwälder Kirschtorte entstand. Die Protagonisten erinnern sich.









Der 1. August dürfte in Enzklösterle wetterbedingt der heißeste Tag des Sommers 1999 gewesen sein. Aber nicht nur vom Wetter her gesehen, sondern auch mit dem Einsatz des seinerzeitigen Hauptamtsleiters und Kurgeschäftsführers von Enzklösterle und heutigen Mitglieds des Bundestages (CDU) Klaus Mack sowie von Fritz Haag, dem einstigen Bäckermeister in Enzklösterle-Nonnenmiß mit seinem Team.