Weltrekord geknackt Rangendinger Schüler basteln kilometerlange Papierkette

Um dann auch zu erwähnen, dass es der erste und einzige Weltrekord war, den jemand in seiner 21-jährigen Amtszeit geschafft hat – und wohl auch schon davor, zumindest in Rangendingen. Sein Dank an die Kinder und das Team der Ganztagesbetreuung um Madlen Eisele fiel sehr herzlich aus. "Das ist ganz toll für Eure Schule und die ganze Gemeinde."

Die Gemeinschaftsschule sei jetzt eine "Weltklasse-Schule", in der die Kinder gezeigt hätten, wie man "gemeinsam stark ist", zeigten sich auch Rektorin Andrea Jetter und deren Stellvertreterin Karin Brock überwältigt vom Erfolg der Kinder. "Ihr seid wirklich tolle Schüler. Mit eurem Eifer habt ihr uns alle geflashed."

Unzählige bunte Papierbögen und Klebestifte waren für die Kette notwendig gewesen. "Wir mussten mehrmals nachbestellen", stellte Madlen Eisele fest. Doch die Kette ist nicht nur für den Weltrekord-Versuch bestimmt. Mit ihr soll zukünftige die Schule während der Fasnet geschmückt werden.

Doch nicht nur das: Das Basteln der Kette hatte in der kontaktarmen Corona-Zeit auch einen pädagogischen Sinn. Wie die bunten Papierkettenglieder hätten auch die Kinder bis zum Schluss wacker durchgehalten und eine große Portion Teamgeist bewiesen, so Eisele. Durchhalten und an sich glauben, das habe den Kindern dabei viele Glücks- und Erfolgsmomente beschert, sagte sie.

2080 Meter in 52 Bahnen

Das spürte man, und auch die lobenden Worte schienen die Schüler zu genießen: "Ich bin voll Stolz auf uns alle", meinte ein kleines Mädchen. Ein anderes "kann es kaum glauben, dass wir es geschafft haben." Und ein Junge meinte: "Das ist alles voll aufregend", ein anderer, dass das Auslegen der Kette in der Halle eine "echte Herausforderung" gewesen sei.

Das mochte wohl so sein: 2080 Meter misst die bunte Papierkette und führte in 52 Bahnen mit jeweils 40 Metern Länge durch die Sporthalle, wohin der Rekordversuch wegen des Wetters verlegt werden musste. Die Idee für den Weltmeister-Versuch hatten die Kinder selbst, als sie bemerkten, wie lang ihre Kette bereits nach ein paar Tagen geworden war.

Ab dem 14. Januar bastelten sie dann offiziell und alle gemeinsam an ihrer bunten Papierkette – "natürlich immer erst, nachdem die Hausaufgaben und Lernpakete abgearbeitet waren", betonte Leiterin Madlen Eisele. Neben ihr waren auch Schulsozialarbeiter Max Wiedmaier sowie die Betreuungskräfte Sabine Schilling, Manuela Christner und Madeleine März an dem Projekt beteiligt.

Eintragung ins Guinness-Buch geplant

Die Urkunde, die Johann Widmaier neben den Goldmedaillen den Kindern überreichte, trägt den Stempel der Gemeinde und Widmaiers Unterschrift.

Der bisherige Weltrekord lag bei 1042,13 Metern. Die "Beweise" mit den Unterschriften der Anwesenden für den Weltmeister-Versuch, die Fotos und der Zeitungsbericht im Schwarzwälder Bote würden nun an die Guinness-Weltrekord-Organisation in London verschickt, erklärte Madlen Eisele. Und vielleicht, so hoffen jetzt alle, sind dann dort bald die Rangendinger Notbetreuungskinder als Weltmeister vertreten.