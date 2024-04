Mercedes geht mit der G-Klasse auf Nostalgietrip in die Zukunft

7 Spektakulärer Auftritt in Peking: die Elektroversion der Mercedes-G-Klasse. Foto: Schmidt

Bei einem Simultanevent in Peking und Los Angeles feiert der Autohersteller die elektrische Version des nostalgisch anmutenden Geländewagens. Aus Retro soll technische Avantgarde werden – auch mit der Hilfe von Hollywood-Stars.









Ein stillgelegter Gasspeicher im Pekinger Künstlerdistrikt Dashanzi und ein abgeschiedener See in Beverly Hills in Los Angeles – der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz hat für die Premiere seines neuen Elektroautos zwei ungewöhnliche Locations gewählt. Sie stehen nicht zufällig für die wichtigsten Absatzmärkte des beworbenen Automobils: China und die USA. Und sie sollen den Glamourfaktor betonen, den der Hersteller mit dem eher archaisch anmutenden Geländewagen namens G-Klasse verbindet. Das Besondere dieser Premiere: Es ist eine rein elektrisch angetriebene Variante des seit 1979 gebauten Offroad-Fahrzeugs.