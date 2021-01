Weltneuheit in Rottweil Zwickautomat hängt jetzt in Wilhelmstraße

Die Internet-Recherche blieb erst einmal erfolglos. Doch mit der Firma Koch-Automaten aus Schömberg fanden Auchs dann den geeigneten Partner für ihr Vorhaben. "Erstmal mussten wir erklären, was ein Zwick überhaupt ist und wozu man den in Rottweil benötigt. Aber dann war klar, ein alter Zigarettenautomat kann zum Zwickautomaten umfunktioniert werden. Dazu müssen die verschiedenen Zwicksorten in kleine Schachteln verpackt werden.", berichten sie.

Als Standort für den Automaten wurde die Wilhelmstraße 10, gegenüber der Markthalle gewählt. Dieser ist gut erreichbar für alle Schulkinder und hat drumherum genügend Parkplätze für den schnellen Einkauf.

Die Montage des 100 Kilogramm schweren Automaten verlief reibungslos. Die ersten Einkäufe hakten dagegen noch etwas. Denn die kleinen Schachteln sind ein paar Millimeter zu breit und blieben an den Schachtwänden hängen. So gab es zu Beginn ein paar Überstunden, in denen die Schachteln umgefaltet und neu befüllt werden mussten. "Als Schuhmachermeister muss man aber sowieso flexibel sein, und sich auch immer wieder mit neuer Technik beschäftigen. Jetzt eben mit einem Zwickautomaten", so Karl-Heinz Auch.