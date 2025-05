Weltneuheit aus Horb und Dornstetten: Schupp und König präsentieren innovative Therapielösung in Köln

Die Firma Schupp aus Dornstetten und das König Fitness- und Gesundheitszentrum in Horb blicken auf einen erfolgreichen Messeauftritt zurück. In Köln stellten sie gemeinsam das „König Hüftkonzept“ vor, das in der Branche für Aufsehen sorgte.

Die 40. Ausgabe der Fibo in Köln war ein voller Erfolg – sowohl für die Veranstalter als auch für die Schupp GmbH & Co. KG, wie das Unternehmen aus Aach mitteilt. Die Messe habe eindrucksvoll die Dynamik und Innovationskraft der Gesundheits- und Fitnessbranche widergespiegelt.

Mit über 1200 Ausstellern und 154 748 Besuchern aus 129 Ländern habe die Leitmesse der Fitness-, Gesundheits- und Wellnesswelt ein starkes Zeichen für die Zukunft der Branche gesetzt, heißt es weiter.

Lesen Sie auch

Das Wachstum hält an, so Schupp: Allein in Deutschland wurden 11,71 Millionen Mitglieder und ein Umsatz von 5,82 Milliarden Euro verzeichnet. Europaweit beträgt das Marktvolumen rund 36 Milliarden Euro bei 71,6 Millionen Mitgliedern.

Stand zieht Publikum an

Die Firma Schupp präsentierte sich mit einem 117 Quadratmeter großen, offen und modern gestalteten Messestand, der sich als echter Publikumsmagnet erwiesen habe. Der starke Besucherandrang und der intensive fachliche Austausch am Stand hätten das große Interesse an hochwertigen Lösungen für Therapie und Training bestätigt, so das Unternehmen. Im Fokus standen Interaktivität, individuelle Beratung und erlebbare Produkthighlights.

Ein Höhepunkt war die gemeinsame Produktenthüllung des „König Hüftkonzepts“. Die Weltneuheit, entwickelt in Zusammenarbeit von König und Schupp, zog zahlreiche Besucher sowie Vertreter der Fachpresse an. Die innovative Therapielösung habe mit ihrem ganzheitlichen Ansatz begeistert und sei von Messegästen und Experten gleichermaßen positiv aufgenommen worden, heißt es weiter.

Thomas Wessinghage (Dritter von rechts) besuchte die Geschäftsführer an ihrem Stand. Foto: Schupp

Als besonderer Gast war auch Thomas Wessinghage am Stand anwesend – Vorstand bei DSSV, Fibo-Botschafter sowie mehrfacher Europameister und Olympiateilnehmer, der unter anderem bis heute den deutschen Rekord über 1500 Meter und 2000 Meter hält.

Der Entwickler des Hüftkonzepts, Alexander König, hat gemeinsam mit seinen Söhnen Michael und Patrick das König Fitness- und Gesundheitszentrum in Horb mit einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern aufgebaut. Dort werden Patienten in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP) sowie T-RENA umfassend betreut. Im angeschlossenen Fitnessstudio unterstützen erfahrene Trainer gesundheitsbewusste Menschen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität.

Für zusätzlichen Schwung am Messestand sorgte der Kinvent-Sprungtest, bei dem Teilnehmer ihre Sprunghöhe messen konnten. Bei Live-Präsentationen konnten die Besucher zudem Geräte von Partnerfirmen erleben und eine breite Auswahl an Testpräparaten ausprobieren. Die praxisnahen Vorführungen ermöglichten einen fundierten Austausch mit dem Fachpublikum und trugen maßgeblich zum erfolgreichen Messeauftritt bei, so Schupp.

Therapie der Zukunft

Uwe Dieterle, Geschäftsführer von Schupp, zeigte sich laut der Mitteilung sehr zufrieden: „Die Fibo 2025 war für uns ein voller Erfolg. Besonders begeistert hat uns die Resonanz auf das neue ‚König Hüftkonzept‘ – eine echte Weltneuheit. Die vielen direkten Gespräche und das durchweg positive Feedback bestärken uns in unserem Anspruch, die Therapie der Zukunft mitzugestalten.“