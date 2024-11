Weltnettigkeitstag am 13. November: So unterstützt die Schwanauer Nachbarschaftshilfe ältere Mitmenschen

So unterstützt die Schwanauer Nachbarschaftshilfe ältere Mitmenschen

Weltnettigkeitstag am 13. November

1 Bei der Hilfe geht es in erster Linie darum, mit den Menschen im Gespräch zu sein. Foto: dpa/Tom Weller

Die Schwanauer Nachbarschaftshilfe unterstützt ältere Mitmenschen im Haushalt oder beim Einkauf. Anlässlich des heutigen Weltnettigkeitstags verrät der Vorsitzende André Paul Stöbener, was die Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit motiviert.









Nette Gesten, gute Taten und herzliche Worte: Am heutigen Weltnettigkeitstag, der Ende der 1990er-Jahre in Japan ins Leben gerufen wurde, wird weltweit daran erinnert, freundlich zu sein. Nicht nur an einem Tag, sondern das ganze Jahr über unterstützt die Nachbarschaftshilfe Schwanau hilfsbedürftige Menschen im Alltag. Unsere Redaktion hat mit dem Vorsitzenden André Paul Stöbener aus Schwanau darüber gesprochen, warum es wichtig ist „nett“ zu sein, sich für die Mitmenschen einzusetzen und sich zu engagieren.