Weltmeisterschaft 2026: Das sind die drei möglichen WM-Gegner für das DFB-Team

Die Anzahl der möglichen DFB-Gegner hat sich auf drei verringert: Paraguay, Schottland und Schweden. Eine Option liegt deutlich vor den anderen beiden.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nur noch drei mögliche Gegner im WM-Sechzehntelfinale - die mit Abstand wahrscheinlichste Option ist ein Duell mit Paraguay. Die DFB-Auswahl bekommt es als Sieger der Gruppe E in der ersten K.-o.-Runde mit einem Vorrundendritten zu tun. Durch die Ergebnisse von Donnerstag (Ortszeit) sind nur noch Paraguay, Schottland und Schweden als potenzielle Kontrahenten übriggeblieben.