Weltmeisterin aus St. Georgen: Naila Winterhalter siegt zweifach bei Kickbox-WM in Bregenz

Naila Winterhalter siegt zweifach bei Kickbox-WM in Bregenz

1 Naila Winterhalter (Mitte) aus St. Georgen ist zweifache Weltmeisterin im Kickboxen. Foto: Lisa Winterhalter

Die elfjährige Naila Winterhalter aus St. Georgen ist zweifache Weltmeisterin. Im österreichischen Bregenz hat die junge Kickboxerin beim World Cup gleich doppelt abgeräumt.









Link kopiert



Doppelt hält besser. Das scheint sich zumindest Naila Winterhalter gedacht zu haben, als sie am Wochenende in Bregenz gleich zwei Weltmeistertitel im Kickboxen nach Hause holte. Nachdem die junge Kampfsportlerin aus St. Georgen im Mai diesen Jahres bereits die Deutsche Meisterschaft errungen hatte, setzte sie in Österreich noch einen drauf.