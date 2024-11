Weltmeisterin aus Blumberg: Extreme Hindernisse sind für Janine Meilhammer kein Problem

1 Die zurückzulegende Strecke wird für Janina Meilhammer immer wieder von verschiedenen Hindernissen unterbrochen, welche es zu überwinden gilt. Foto: Mediarace Fotografia

Was für ein Erfolg: Janina Meilhammer ist Weltmeisterin im Hindernislauf. Stolz blickt sie auf die Wettkämpfe Ende August in Costa Rica zurück und berichtet von ihren Erfahrungen beim Wettkampf und den Vorbereitungen.









Link kopiert



Janina Meilhammer kommt aus Hondingen und nimmt schon seit vielen Jahren erfolgreich an Wettkämpfen und Hindernisläufen für die Bähringer Wildsaue teil. Die 24-Jährige arbeitet in der Schweiz. Neben den Hindernisläufen ist sie gerne mit ihrem Pferd und ihren beiden Hunden in der Natur und sportlich aktiv unterwegs.