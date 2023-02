Weltmeister in Untertürkheim

9 Philipp Lahm bei seinem Besuch in der Luginslandschule in Untertürkheim am Dienstag. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der frühere Stuttgarter Profi besucht ein Fußball-Projekt in Untertürkheim – und äußert sich auch zum abstiegsbedrohten VfB, bei dem er den Vorstand berät. Wie genau sieht seine Tätigkeit dort aus?









Die Hallenschuhe hat Philipp Lahm unter dem Arm. „Mir wurde gesagt, ich soll welche mitbringen“, sagt der Fußball-Weltmeister von 2014, als er am Dienstagvormittag die Luginslandschule in Untertürkheim betritt. Das Utensil erweist sich schnell als nützlich: Wenige Minuten später stehen Lahm und die frühere Nationalspielerin Celia Sasic in der Halle und kicken fast eine halbe Stunde lang gemeinsam mit Drittklässlern.