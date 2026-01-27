„Weltleitmesse“ für Erdwärme: So will die Offenburger „Geotherm“ auch Laien überzeugen

Die Messe für Erdwärme erlebt ihre 19. Auflage: Am 26. und 27. Februar trifft sich die internationale Fachwelt in Offenburg. Doch auch für Bürger ist ein Format geboten.
Rund 300 Aussteller aus Europa und der ganzen Welt kommen Ende Februar in Offenburg zusammen – Gastland ist dieses Jahr Island. Etwa die Hälfte der Beteiligten reist aus dem Ausland an. Auf 17 000 Quadratmetern geben Unternehmen, Verbände und Institutionen zwei Tage lang „Einblicke in neueste Technik und Entwicklungen aus den Bereichen der tiefen und oberflächennahen Geothermie“, wirbt die Messe Offenburg/Ortenau.