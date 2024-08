Weltladen in Rottenburg: Produkte sind ein kleines Stück Weltpolitik

1 Mitgründerin Ursula Sieber und Geschäftsführerin Silvia Weissinger mit fair gehandeltem Kaffee und Bananen Foto: Straub

Der Weltladen in Rottenburg ist ein Laden, der am liebsten überflüssig sein will. Doch leicht hat er es derzeit nicht. Denn die Auswirkungen der Krisen machen sich am Umsatz bemerkbar.









Ein Besuch im Weltladen ist wie eine Entdeckungsreise: aromatischer Kaffee, pikante Gewürze, bunter Reis, feinste Schokolade, Kunsthandwerk und alltägliche Dinge. Das Sortiment ist vielfältig und liebevoll ausgewählt. Die Produkte sind nicht nur von besonderer Qualität, sondern auch ein kleines Stück Weltpolitik. „Alle Produkte stammen aus fairem Handel“, sagt Ursula Sieber. Sie gehörte 1977 zu den Gründerinnen und ist bis heute Vorsitzende des Trägervereins Weltladen Rottenburg. Das Ziel des Ladens: sich überflüssig machen. Fairer Handel bedeutet, dass die Erzeuger einen Preis erhalten, der ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. „Die Marktpreise für Produkte aus dem Süden sind so niedrig, dass Kleinproduzenten kaum davon leben können“, sagt Silvia Weissinger, Geschäftsführerin des Weltladens. „Das möchten die 800 Weltläden in Deutschland ändern und zeigen einen Weg zu partnerschaftlichem Handel.“