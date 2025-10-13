Weltladen in Eutingen: Warum Bio-Winzer ums Überleben kämpfen

Winzer David Klenert aus dem Kraichgau kritisiert in seinem Vortrag im Eutinger Weltladen Bürokratie, EU-Vorgaben und fehlende Unterstützung für nachhaltigen Anbau.
Wie kann 750 Milliliter Badischer Wein im Supermarkt-Blättchen für 1,69 Euro angeboten und darunter für faire Schokolade ein Fair-Trade-Logo abgedruckt werden? Mit solchen und weiteren Beispielen zeigte Winzer David Klenert am Donnerstagabend beim Weltladen-Event auf, dass fairer und ökologischer Weinbau in Deutschland mehr als in Gefahr ist.