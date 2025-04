Der Weltladen feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Am Wochenende fand hierzu ein Tag der offenen Tür statt. Später feierten die Beteiligten im Rahmen eines Festaktes weiter.

Nachdem am Vormittag der Weltladen Balingen seinen Tag der offenen Tür mit vielen Besuchern, leckeren Snacks aus dem Sortiment und angeregten Gesprächen begangen hatte, wurde der Weltladengeburtstag am frühen Abend mit einem Festakt fortgesetzt.

Vor dem Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche fanden sich aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sowie weitere geladene Gäste zu einem Stehempfang ein. Das Programm wurde musikalisch eröffnet mit fröhlichen Liedern und einem Geburtstagsständchen mit dem Refrain „40 Jahre fairer Handel – einfach toll“.

Lesen Sie auch

In den Grußworten von Vertretern der Fair-Trade-Stadt Balingen, den Kirchengemeinden, mehreren Handelspartnern und der Lebenshilfe wurde die große Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement im Weltladen und die Wichtigkeit dieser Arbeit betont.

Der Festakt wurde musikalisch eröffnet. Foto: Amann

Fünf Gründungsmitglieder boten einen lebhaften Einblick in die Anfangszeit und gaben ein paar Anekdoten zum Besten. Die Festrede hielt Bernhard Schädle-Horn, der unter anderem vorrechnete, dass in den 40 Jahren etwa 70 000 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet wurden, in denen man mit Mindestlohn 100 000 Euro verdient hätte.

„Aber wir haben das Leben von Millionen von Menschen verbessert, das ist ein schönerer Lohn als 100 000 Euro.“ Dem konnten alle Anwesenden zustimmen.

Nach den Reden wurde gemeinsam gegessen, in Erinnerungen geschwelgt, Fotos angeschaut und den Rest des Abends gebührend gefeiert. Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2025 sind die Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag am 4.Mai, eine Matinee rund um die Banane am 7. Juli, eine kubanische Nacht am 20. September und ein faires internationales Frühstück am 27. September.