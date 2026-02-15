Weltladen in Bad Liebenzell: Ein kleines Geschäft, das fairen Handel groß macht

Der Kreis Calw schmückt sich seit 2025 mit dem Titel „Fairtrade-Kreis“. Fairtrade ist für den Weltladen in Bad Liebenzell schon seit mehr als zwei Jahrzehnten von Bedeutung.
Nicht nur der Landkreis Calw darf sich „Fairtrade-Kreis“ nennen. Die Einwohner in Bad Liebenzell dürfen stolz behaupten: Die Kommune trägt seit März 2023 die Auszeichnung der „Fairtrade-Town“. Was bedeutet das genau? In vielen Geschäften des Orts werden mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten. Darüber hinaus bemüht sich die Stadt als Ganzes um mehr fairen Handel, beispielsweise in Schulen, Kirchen und öffentlichen Einrichtungen.