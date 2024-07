1 Wie geht es dem Weltladen? Die Verantwortlichen haben mit unserer Redaktion gesprochen. Foto: Link

Der Weltladen Horb versucht, präsenter in der Stadt zu werden. Denn die Geschäfte laufen noch nicht so, wie sich das die Verantwortlichen wünschen würden.









Link kopiert



Freitag. Wochenmarkt in Horb. Die Besucher schlendern über den kleinen Platz vor der Markthalle, in der Luft liegt der Duft von frischen Erdbeeren – und über allem das Gefühl von Sommer. Es ist das erste Mal, dass man dort auch den Fairkauf antrifft. An dem Stand bekommt man verschiedene Tees, Marmeladen, Gewürze oder Bonbons.