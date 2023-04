Erfolgreiche Heimkehr Tuninger Heiko Heinath kommt nach drei Jahre auf der Walz zurück

Viele glückliche Gesichter in der Familie und bei Freunden gab es am Karsamstag in Tuningen: Heiko Heinath kam nach drei Jahren von der Walz zurück und das wurde gefeiert. Auch sein Bruder Janosch war schon auf Wanderschaft.