Mannheim: Weltkriegsbombe in Mannheim entschärft

1 Polizeiabsperrung: In Mannheim wurde eine Weltkriegsbombe gefunden (Symbolfoto). Foto: Eibner-Pressefoto/EIBNER/Daniel Fleig

Wegen eines Bombenfunds müssen in einem Mannheimer Stadtteil 1.500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Dann geht es doch schneller als befürchtet.









Link kopiert



Die bei Bauarbeiten in Mannheim gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft worden. Die 1.500 in der Nähe des Fundortes lebenden Menschen, die zuvor in Sicherheit gebracht worden waren, dürfen wieder in ihre Häuser zurückkehren, wie die Stadt mitteilte. Die Evakuierung im Stadtteil Seckenheim betraf Häuser in einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage sagte.