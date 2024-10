Weltkrichenratsvorsitzender kommt nach Hausach: „Kirchen haben sich digital entwickelt“

1 Heinrich Bedford-Strohm gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der evangelischen Kirche in Deutschland. Foto: Karmann

Welt – Kirche – Zukunft, zu diesen drei Worten wird Heinrich Bedford-Strohm, der amtierende Vorsitzende des Weltkirchenrats, am Vorabend des Reformationsfests, Mittwoch, 30. Oktober, in der Hausacher Stadthalle um 19 Uhr zu einem Podiumsgespräch erwartet. Der Hausacher Pfarrer Hans-Michael Uhl kennt Bedford-Strohm seit gemeinsamen Studienseminar-Zeiten in Heidelberg. Der lang geplante Vortrag im Kinzigtal konnte jetzt als Teil einer Baden-Württemberg-Bahnreise Bedford-Strohms mit Stationen in Herrenberg und Tübingen realisiert werden. Im Gespräch mit unserer Redaktion macht Bedford-Strohm Appetit auf den Abend.