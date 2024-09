Gebt den Kindern das Kommando“, riet einst Ruhrpott-Barde Herbert Grönemeyer in einem seiner Lieder und das Horber Jugendreferat um Referatsleiter Markus Guse beherzigte dies und lud die Kinder aus Horb und Umgebung am Weltkindertag ein.

Gefeiert wurde der Weltkindertag am Freitag, 20. September, mit einer großen Party. Rund um und in der Hohenberghalle durften sich die Kinder über ein mehr als reiches Angebot an Spielen, Abenteuerparcours und vielem mehr freuen und sich so richtig austoben.

Jugendgemeinderat unterstützt das Jugendreferat Das Jugendreferat selbst, das mit seiner gesamten Mannschaft vor Ort war, wurde von vier Mitgliedern des Jugendgemeinderats unterstützt. Sie boten neben Kinderschminken, einer Fotostation, Airbrush Tattoos, einer Button-Presse, einem großen Maltisch mit Farben aller Art auch unterschiedliche Gelegenheiten, sich auf dem Großtrampolin, einer tollen Bewegungslandschaft oder den Möglichkeiten, die das Spielmobil bietet, sportlich zu betätigen.

Lesen Sie auch

Ganz Mutige balancieren über die Hängebrücke

TC Dettingen baut ein Kleinspielfeld vor der Halle auf Auf den Parkplatz vor der Halle hatten Mitglieder des Tennisclubs Dettingen ein Kleinspielfeld aufgemalt und zeigten den Kids die ersten Grundzüge des weißen Sports mit Softball und Kinderschlägern und nebenan auf der Wiese stand Paul Huber vom Tageselternverein und begleitete die ganz Mutigen unter den Kindern beim Balanceakt über eine Hängebrücke, die über eine tiefe, zum Glück nur imaginäre, Schlucht führte.

Eltern stellen sich bei der AWO für ihre Kinder an Die AWO war ebenfalls mit einem Bastelangebot und einem Stand, an dem es leckere Waffeln gab, vertreten. Die beiden Mitarbeiterinnen am Waffelstand mussten sich vorkommen wie Superstars. Ständig war eine lange Schlange um ihren Stand herum. Meist mussten sich die Eltern hier anstellen, denn ihre Kinder waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, ließen sich die Waffel aber später gerne schmecken.

Beim Landwirtschaftsamt geht es um gesunde Ernährung Am Tisch des Drogeriemarkt „dm“ konnte man zudem Windlichter basteln und mit nach Hause nehmen und beim Landwirtschaftsamt am Glücksrad drehen, ganz viel über gesunde Ernährung erfahren und selbst austesten, was wie riecht oder schmeckt. „Die Kinder haben ja heute kaum noch Bezug zu Obst und Gemüse und deren Erzeugung – die glauben, das Gemüse kommt aus der Tiefkühltruhe und das Obst wächst im Supermarkt“, so eine der Mitarbeiterinnen des Landwirtschaftsamtes, das mit seinem Programm „BeKi“ (Bewusste Kinderernährung) die Kindergärten und Grundschulen besucht und hier Aufklärungsarbeit leistet.

Hunderte Besucher sind begeistert

Die bis zu 400 Besucher sind vom Angebot begeistert Langweilig wurde es bei diesem Super-Programm sicher niemanden und die rund 300, wenn nicht gar 400 Besucher zeigten sich von diesem Angebot begeistert.

Ein Luxus für alle Eltern und Großeltern Aylin Toy aus Ihlingen, die mit ihrem Sohn Noah und Baby Frans am Weltkindertag teilnahm, wertete dieses Angebot gar als Luxus für alle Eltern und Großeltern. „Einen ganzen Nachmittag nicht ständig aufpassen müssen, Essen und Trinken schnell und einfach zu bekommen und das Ganze auch noch kostenlos, dass ist wirklich schön“, stellte die junge Mutter zufrieden fest und ihr Sohn, der offensichtlich schon beim Kinderschminken war, strahlte übers bunt bemalte Gesicht.

Vergangenes Jahr auf den Hohenberg umgezogen Schulsozialarbeiterin Christa Weißer, die für die Organisation verantwortlich war, und Referatsleiter Guse freuten sich, dass diese Veranstaltung, die sie als die größte im Kreis Freudenstadt bezeichneten, nun schon zum sechsten Mal im wahrsten Sinne des Wortes, ein voller Erfolg war. „Am Anfang waren wir unten in der Stadt beim Marmorwerk, letztes Jahr sind wir wegen der besseren Infrastruktur hier auf den Hohenberg umgezogen“, erinnerten die Beiden im Gespräch mit unserer Redaktion.

Den Weltkindertag gibt es seit 70 Jahren Sie betonten auch, dass der diesjährige Weltkindertag ein ganz besonderer sei, Man feiert heuer das 70. Jubiläum. Das Motto des Weltkindertags 2024, das jedes Jahr vom Deutsche Kinderhilfswerk in Kooperation mit der UNICEF Deutschland festgelegt wird, lautet: „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ und aus Sicht der beiden Organisationen muss die Politik Kinder sowie ihre Rechte mehr als bisher in den Mittelpunkt stellen und vor allem junge Menschen stärken, die strukturell benachteiligt sind, sowie Kinder in armutsbetroffenen Haushalten, geflüchtete und migrierte Kinder und Kinder mit Behinderung.

Alle kommen zu ihrem jeweiligen Recht Am Freitagnachmittag kamen alle zu ihrem Recht. Die Abenteuerlustigen, die Stillen, die Kreativen, die Sportlichen, die Allrounder sowie alle Eltern und Großeltern. Das Jugendreferat war begeistert über die Akzeptanz der Zielgruppe und freute sich heute schon auf den nächsten Weltkindertag, der in Horb, unabhängig vom eigentlichen Wochentag, immer an einem Freitag gefeiert wird. Einem besonderen Tag, an dem die Kinder das Kommando haben.