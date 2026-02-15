Weltkinderkrebstag in Tübingen: Eine Klinik-Patin für Marleen

Wenn Kinder wie Marleen an Krebs erkranken, stehen ihnen lange Krankenhausaufenthalte bevor. In Tübingen bringen Studierende ihnen mehr Freude in den Klinikalltag.
Wenn Marleen nach ihren Wünschen gefragt wird, so denkt die Zehnjährige am liebsten an eine Drohne. Eine, die sie zu ihren Freunden fliegen lässt, um diese per Videokamera zu besuchen. „Wir könnten uns Botschaften übermitteln“, sagt Marleen. Sie hätte das Gefühl, wieder dabei zu sein. Denn oft war Marleen nicht dabei, wenn ihre Freundinnen zusammen gespielt haben – weil sie aufgrund ihrer Krebstherapie mal wieder im Krankenhaus war oder weil sie Abstand halten musste. Ihr von der Therapie geschwächtes Immunsystem würde keinen noch so kleinen Infekt verkraften. „Das war nicht so schön“, sagt Marleen.