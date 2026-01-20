Kein anderes Land ist für Deutschlands Exporteure so wichtig wie die USA. Neue Zahlen zeigen, wie stark das Geschäft geschrumpft ist. Mit Trumps neuen Grönland-Drohungen sind die Aussichten trüb.
Wiesbaden - Wegen der Zollpolitik von Donald Trump sind die deutschen Exporte in die USA 2025 eingebrochen. Von Januar bis November gingen Waren im Wert von rund 135,8 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten, knapp ein Zehntel (9,4 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Importe aus den USA nach Deutschland stiegen dagegen um 2,2 Prozent auf 86,9 Milliarden Euro.