Welthandel: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent

Donald Trump zeigt sich frustriert darüber, dass das Handelsabkommen mit Südkorea nach Monaten noch nicht vom Parlament des Landes bestätigt worden sei. Jetzt verfügt er wieder höhere Zölle.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat die US-Zölle unter anderem für Autos und Medikamente aus Südkorea von 15 auf 25 Prozent hochgeschraubt. Als Grund nannte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.