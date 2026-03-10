Welthandel: Deutsche Exporte sinken im Januar deutlich

Rückschlag für die exportstarke deutsche Wirtschaft: Zum Jahresbeginn schrumpfen die Ausfuhren deutlich, vor allem nach China. Und mit dem Iran-Krieg sind neue Sorgen hinzugekommen.
Wiesbaden - Die deutschen Exporteure sind mit einem Dämpfer ins Jahr 2026 gestartet. Im Januar wurden Waren im Wert von 130,5 Milliarden Euro in alle Welt verkauft, ein Minus von 2,3 Prozent zum starken Vormonat Dezember, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Exporte um 0,6 Prozent zu.