Weltgebetstag in Heiligenzimmern

2 Evangelische und katholische Frauen haben vor der Wendelinuskapelle den Weltgebetstag gemeinsam gefeiert. Foto: Stehle

Trotz der Kälte am Freitagabend haben sich einige Frauen aus Heiligenzimmern, Gruol und Haigerloch zum Weltgebetstag vor der Wendelinuskapelle eingefunden.















Rosenfeld-Heiligenzimmern - Der evangelische Pfarrer aus Haigerloch, Oliver Saia, hatte zuvor mit den katholischen Frauen des Heiligenzimmerner Weltgebetstagsteams Kontakt aufgenommen. Er hatte angeregt, im Wege der Ökumene die Andacht gemeinsam vorzubereiten und zu feiern, was dann auch realisiert wurde. So konnte das Team, nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause, wieder zu dieser weltweit gefeierten Gebetskette einladen. Frauen aus England, Wales und Nordirland hatten die Liturgie zum Thema "Zukunftsplan: Hoffnung" gestaltet.

Glaube soll Hoffnung geben

Durch Gebete, Bibelworte und symbolische Handlungen, wie das Entzünden von immer mehr Kerzen, waren die Teilnehmerinnen eingeladen, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Die Teamerinnen stellten drei Frauenschicksale dar, die zunächst in ausweglosen Situationen waren. Zuerst ängstlich in die Zukunft blickend, zeigten ihnen ihr Glaube an Gott und hilfsbereite Menschen, dass es einen "Plan Hoffnung" gibt und Gott gute Pläne mit ihnen hatte.

Bitte: Frieden für Ukraine

Bei den Fürbitten beteten die Frauen um Frieden. Dabei gedachten sie besonders der Menschen in der Ukraine. Musikalisch begleiteten Patricia Bisinger und Andrea Huber die Feier. Nach dem Segen, "wie er in der evangelischen Kirche gespendet wird", waren alle noch zu Tee und Gebäck eingeladen. Rund um wärmende Holzfeuer unterhielten sich die Frauen und waren erfreut, dass man sich wieder treffen und gelebte Ökumene feiern konnte.