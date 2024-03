Wo ist der 8. März ein Feiertag?

Am Weltfrauentag gehen weltweit Menschen auf die Straße und demonstrieren. In einigen Bundesländern ist der 8. März sogar ein Feiertag - eine Übersicht.









Nicht nur in Deutschland, sondern über den ganzen Globus verteilt, wird am 8. März der internationale Weltfrauentag gefeiert. Warum der "Weltkampftag" - wie er von einigen Organisationen auch genannt wird - ausgerechnet am 8. März gefeiert wird, lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen, so die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Sicher ist aber, dass seine Entstehungsgeschichte im Sozialismus wurzelt und er im Kampf um das Frauenwahlrecht eingeführt wurde.