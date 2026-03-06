Weltfrauentag: Wie steht es um die Gleichberechtigung im Zollernalbkreis?

Der Weltfrauentag im Zollernalbkreis macht sichtbar, wo Gleichstellung gelingt – und wo noch Handlungsbedarf besteht.
In einer idealen Welt wäre dieser Tag überflüssig. Es müssten sich keine 55 Organisationen auf dem Albstädter Bürgerturmplatz versammeln, niemand müsste Mitmachaktionen organisieren. Begriffe wie „Gendergaps“ und „Frauenarmut“ wären nicht notwendig. Ja, in einer idealen Welt bräuchte es keinen Weltfrauentag, um die Menschen für Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern zu sensibilisieren, sagt Estelle Koschnike-Nguewo.