Weltfrauentag in St. Georgen: Aktionswoche rückt auch Folgen von Kinderarmut in den Fokus

Aktionen zum Weltfrauentag – braucht es das eigentlich (noch)? Der St. Georgener Arbeitskreis Frauen hat dazu eine ganz klare Meinung – und ein vielseitiges Programm erarbeitet.
Es geht um Kinderarmut, darum, was eigentlich „typisch Frau“ ist, um große Frauen und vieles mehr. Auch wenn sich das genaue Programm von Jahr zu Jahr unterscheidet, ist es in St. Georgen längst nichts Neues mehr, dass rund um den Weltfrauentag am 8. März eine Aktionswoche stattfindet, bei der das weibliche Geschlecht im Vordergrund steht.