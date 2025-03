Zum Weltfrauentag, 8. März, gibt es in der Festhalle in Schenkenzell ein Konzert mit Susanne Müller und Ayla Schmitt.

Zu einem Liederabend unter dem Titel „ich bin“ laden die Landfrauen Schenkenzell-Kaltbrunn anlässlich des Weltfrauentags am Samstag, 8. März, ab 19 Uhr in die Festhalle Schenkenzell ein. Anlass zu diesem Abend ist das 40-jährige Bestehen des Landfrauenvereins.

Das Lied-Duo Susanne Müller, Sopran, und Ayla Schmitt, Klavier, werden laut Mitteilung Musik von Komponistinnen auf die Bühne bringen.

Lesen Sie auch

Der Liederabend stellt neben den Liedern auch Brief- und Tagebuchezitate von Josephine Köstlin, Emilie Mayer, Clara Schumann sowie Ethel Symth und ihre Kolleginnen auch in Brief- und Tagebuchzitaten ins Zentrum.

„Ich bin Komponistin“ – ein Berufswunsch, der im Verlauf der Jahrhunderte immer anerkannter wurde. Ein Berufswunsch, um dessen vollwertige Anerkennung sich über die Jahrhunderte gleichzeitig wenig getan hat: In Musikgeschäften füllen die Werke von Komponisten ganze Regale, wie in der musikalischen Ausbildung sind die der Kolleginnen jedoch deutlich schwerer zu finden, heißt es in der Mitteilung.

Und so würden bis heute Komponistinnen aus der Wahrnehmung verschwinden, weil ihnen zu selten zugehört und von ihnen gesprochen wird.

Der Liederabend „ich bin“ lasse die komponierenden Frauen zu Wort kommen.