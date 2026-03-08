Weltfrauentag in Grenzach-Wyhlen: Mobiles Mahnmal gegen Femizide

Zum Weltfrauentag informierten Volkshochschule und Familienzentrum über oft verborgene Schicksale. Erschreckend: Schätzungen rechnen mit einer dreifachen Dunkelziffer an Opfern.
Es ist nur eine Auswahl, doch schon diese erschreckt und bewegt. Am Samstagvormittag standen im Kreuzungsbereich der Gartenstraße und der Abtsmatten in Wyhlen unzählige rote Schuhe verteilt. Daneben standen Bilderrahmen mit den Namen von ermordeten Frauen und Mädchen. Während die Schuhe nur symbolisch hingestellt wurden, gehören die Namen zu echten Schicksalen, echten Menschen – die durch ihre Angehörigen umgebracht wurden.