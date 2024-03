Weltfrauentag in Balingen: Diese Themen bewegen die Besucher

Weltfrauentag in Balingen

1 Mit unterschiedlichen Aktionen machten mehr als 40 Organisationen auf dem Marktplatz in Balingen am Weltfrauentag auf verschiedene Themen aufmerksam. Diese stießen bei den zahlreichen Besuchern auf ein großes Interesse. Foto: Jessica Müller

Kindererziehung, Wiedereinstieg in die Berufswelt, finanzielle Unabhängigkeit, Gewalterfahrungen und Femizide: Viele Themen, die vor allem Frauen betreffen, stehen eher selten im Mittelpunkt und gelten teilweise noch als Tabu-Themen. Das soll sich ändern.









Bitte lächeln! Und Gesicht zeigen: Zum Weltfrauentag ließen sich zahlreiche interessierte Besucher – darunter auch Landrat Günther-Martin Pauli – am Stand der Informations- und Beratungsstelle Feuervogel Zollernalbkreis mit Forderungen nach mehr Unterstützungsangeboten mit einer Polaroid-Kamera auf einem bunten Thron abbilden. Die Sofortbilder wurden an einer Schnur befestigt, so dass sie jeder sehen konnte.