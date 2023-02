1 Angelina Utzeri aus Albstadt kämpft in der neuen Staffel um das Herz des Bachelors. Foto: RTL / Frank Fastner

Am 1. März startet die 13. Staffel „Der Bachelor“ bei RTL. Der Sender hat nun die 23 Kandidatinnen vorgestellt, die David Jacksons Herz erobern möchten. Mit dabei ist auch Angelina Utzeri aus Albstadt.















23 Frauen begeben sich ab März auf eine besondere Reise nach Mexiko, um ihren Traummann zu finden. In der diesjährigen Staffel geht es um das Herz des 32-jährigen David Jackson aus Stuttgart. Die 23 Kandidatinnen kommen aus ganz Deutschland, eine davon aus dem Zollernalbkreis.

Angelina Utzeri, auch „Utze“ genannt, ist nach vier Jahren Singledasein nun bereit für eine Beziehung, sagte die 28-Jährige im Interview mit dem Sender. Angelina liebt ihre persönliche Freiheit, möchte nun aber beim Bachelor ihre große Liebe finden. Gegenüber RTL erzählt sie: „Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt - jetzt bin ich bereit für eine Beziehung.“

In einem Video auf der RTL-Website stellt sich die Albstädterin vor: aktuell lebe sie hauptsächlich in Lissabon und arbeite von dort aus als Sales Executive. In ihrer Freizeit gehe sie gerne ins Fitnessstudio, joggen und tanzen. „Ansonsten bin ich sehr gern viel mit meinen Freunden unterwegs und ja - einfach gerne viel on tour.“

Passt die Bachelor-Lady zum neuen Rosenkavalier?

David Jackson aus Stuttgart ist der neue Bachelor. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Angelinas Traummann sollte humorvoll und ehrlich sein. „In einer Beziehung ist mir sehr wichtig, dass man sich in seinen Träumen und Zielen unterstützt.“

Ob es zwischen der Albstädterin und dem Bachelor harmoniert, sehen Bachelor-Fans am 1. März um 20.15 Uhr bei RTL. Die 28-Jährige teilt auf ihrem Instagram-Account bereits ihre Vorfreude mit ihren Followern: „Ich bin mega aufgeregt und freue mich sehr auf diese Reise!“

Auf der Website von RTL gibt es eine Übersicht zu allen aktuellen Teilnehmerinnen.