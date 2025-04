In drei Foto- und Video-Reise-Vorträgen erzählt Walter Schäuffele über seine Erlebnisse. Premiere ist diesen Samstag in Schopfloch.

Einzigartiges hat Walter Schäuffele (65), der aus Waldachtal stammt und in Pfalzgrafenweiler wohnt, auf seiner neunwöchigen Abenteuertour von Ghana nach Südafrika erlebt. Sie erstreckte sich über rund 10 000 Kilometer. Inzwischen hat der Globetrotter 136 Länder der Erde „eingesammelt“ – 62 Prozent von allen.

Sein Sohn Benjamin Olivier bringt es bereits auf 75 Länder. Der 28-Jährige organisiert neuerdings selbst Abenteuerreisen, jüngst nach Südafrika. Bei der ersten Erlebnistour mit den Glanzlichtern der Regenbogennation führte er eine 14-köpfige Gruppe als Reiseleiter.

Lesen Sie auch

„Es war das größte Abenteuer meines Lebens“, schwärmt Walter Schäuffele. Die Entdeckungsreise führte durch Togo, Ghana, Kamerun, die Republik Kongo, Gabun, Angola und Südafrika. Am 18. Januar brach der frühere Werkzeugmachermeister und frischgebackene Ruheständler mit der Gruppe „Neues Leben Ghana“ nach Togo auf, wo er sich ein Bild davon machen konnte, wie Straßenkinder im Kinderheim Petit Pardis ein neues Zuhause finden und eine Schulbildung bekommen.

Begegnung mit Pygmäen

In Ghana informierten die Pastoren Francis und Prince über Kinderheime und Schulen. „Wir bekamen einen tollen Einblick in die wertvolle christliche Missionsarbeit von ,Neues Leben Ghana‘, die unter der Leitung von Georg Stoll steht“, berichtet Schäuffele. „Und wir haben viele Elefanten gesehen – ein echtes Highlight.“

Der 65-Jährige weiter: „In den Lobeke-Nationalpark, wo auch Gorillas, Wasserbüffel und Wasserschweine vor die Linse kamen, wurden wir von drei bewaffneten Rangern, zwei Trägern und einer Köchin begleitet, die uns fünf Tage lang im einsamen Dschungel bekochte, was ein besonderes Erlebnis war.“ Die Begegnung mit Pygmäen mit einer Körpergröße von unter 1,50 Meter, die als Jäger und Sammler im zentralafrikanischen Regenwald leben, erwies sich als einzigartig.

„Höllentrip“ im Sammeltaxi

Bis jetzt hat Schäuffele seine Ängste nicht verdaut, wenn er von der „Höllentrip“-Fahrt im Sammeltaxi in Gabun erzählt, als am Fahrzeug fast nichts funktionierte und für die 48 Kilometer fast ein ganzer Tag draufging. Dass auf der Rückfahrt auch noch die Lenkung ausfiel und ein stark angetrunkener Taxi-Kollege die Reisenden die letzten 150 Kilometer bis Dolisie mitnahm, stelle „alles in den Schatten, was ich bisher erlebt habe“.

Von Sambia kommend, leitete Benjamin Schäuffele die Rundreise durch Südafrika vom Krüger-Nationalpark über die Tugela-Wasserfälle bis zum Kap der Guten Hoffnung. Bei aufregenden Pirschfahrten konnte die Gruppe nicht nur Wildhunde und Hyänen beim Jagen beobachten: Für Walter Schäuffele ging ein Traum in Erfüllung, die „Big Five“ hautnah zu erleben – afrikanischer Elefant, Nashorn, Kaffernbüffel, Löwe und Leopard.

Vorträge in Schopfloch, Altensteig und Pfalzgrafenweiler

Termine

Walter Schäuffele lädt zu drei Bilder- und Video-Vorträgen „Abenteuer-Reise Afrika 2025: von Ghana bis Südafrika“ ein. Die Termine: Samstag, 12. April, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Schopfloch; Dienstag, 15. April, 19.30 Uhr, im JMS-Anker in Altensteig; Samstag, 28. Juni, 19.30 Uhr im Phönix-Sportheim/Festzelt in Pfalzgrafenweiler. Der Eintritt ist frei.