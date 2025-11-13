Weltdiabetestag im Kreis Calw: Die Zahl der „Zuckerkranken“ steigt weiter

Bereits etwa 6,5 Millionen Deutsche waren 2024 an Diabetes erkrankt. Karlheinz Dengler, Betroffener und früherer Leiter einer Selbsthilfegruppe im Kreis Calw, beunruhigt das zutiefst.
„Die Welt ist zuckerkrank“: Was vor fast zehn Jahren vom Magazin „Spiegel“ veröffentlicht wurde, ist aktueller denn je. Damals waren mehr als 400 Millionen Menschen weltweit betroffen, 2024 waren es laut dem Diabetesatlas der Internationalen Diabetes-Federation bereits 589 Millionen. 6,5 Millionen davon allein in Deutschland. Die Zahl ist in diesen zehn Jahren also um nahezu 50 Prozent gestiegen. Darauf macht der Weltdiabetestag am 14. November aufmerksam.