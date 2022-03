2 Mit der Pistenwalze wird im Skistadion Wder Maschinenschnee verteilt. Foto: Kommert

Es sieht gut aus für die Austragung des Weltcups der Nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen zum Saisonfinale in Schonach. Zwar ist der Naturschnee weitgehend abgeschmolzen, doch die wesentlich dichtere, maschinell erzeugte weiße Pracht verspricht beste Bedingungen.















Schonach - Nachdem im Verlauf der vergangenen Woche Joachim Bruder als Prüfer des Internationalen Skiverbands (FIS) grünes Licht gegeben hatte, zeigt auch Petrus Flagge: Stabile Wetterverhältnisse mit ziemlich strengem Forst über Nacht und zwar sonnige, aber kühle Tage geben den Verantwortlichen Zuversicht, dass die Verhältnisse so bleiben. "Es muss halten bis zum 13. März, was dann kommt, ist mir ziemlich egal", äußerte sich Schonachs Bürgermeister Jörg Frey am Samstag beim Einsatz der Helfer an den Wettkampfstätten im Gespräch mit unserer Zeitung. In dieses Horn stießen auch der Skiclubvorsitzende und Vorsitzende des Organisationskomitees (OK) Christian Herr und OK-Mitarbeiterin Heidi Spitz. Beide sind derzeit überall anzutreffen. Sie sind beim Aufbau des Organisationsbüros im Haus des Gastes ebenso anzutreffen wie auch im Skistadion im Wittenbach oder an der Langenwaldschanze.

Bereits am heutigen Montag sollen die ersten Athletinnen und Athleten in Schonach eintreffen. „Sowohl die Loipe als auch die Schanze stehen dann für Trainings zur Verfügung“, versprechen die Macher des Weltcups. Für das „Skidorf Nummer 1“ ist dieser Weltcup tatsächlich wichtig, nachdem er sowohl 2020 als auch im vergangenen Jahr ausgefallen war. Rund 80 Sportler und Sportlerinnen aus zwölf Nationen werden beim Saisonfinale vom 11. bis 13. März in Schonach erwartet und wieder einmal für internationales Flair in der Schwarzwaldgemeinde sorgen. Die Weltklasse-Kombinierer und –Kombiniererinnen mit ihrem Stab und einigen Offiziellen der jeweiligen Nationen werden mit insgesamt etwa 100 Personen in den nächsten Tagen anreisen.

Von Freitag bis Sonntag werden sich dann die Sportlerinnen und Sportler bei den Wettbewerben sowohl auf der Langenwaldschanze wie auch im Skistadion Wittenbach letztmalig in dieser Saison im fairen Wettbewerb messen.

Beim Saisonfinale werden Sportlerinnen und Sportler aus Estland und Finnland mit Männer-Männermannschaft, Großbritannien und die USA mit Frauenteams sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Norwegen, Österreich, Slowenien, Tschechien jeweils mit weiblichen wie männlichen Mannschaften antreten.

Damit die sportliche Großveranstaltung auch möglichst problemlos abläuft, haben die Schonacher ihre Sportanlagen bestens präpariert, auch seien die Schneekanonen Nächtens auch in Betrieb, um sicherheitshalber einen Schneevorrat in der Hinterhand zu haben. Insgesamt seien rund 400 ehrenamtliche, oftmals seit Jahrzehnten bewährte Helfer, überwiegend von Vereinen aus Schonach, Schönwald und der Region an der Schanze, im Skistadion, im Haus des Gastes, im dortigen Pressebüro im Konferenzraum und bei der Sportler- und Zuschauerverpflegung im Einsatz sein, so der Vorsitzende.

Daneben sorgt die heimische Feuerwehr für die Parkplatzeinweisung „Am Fabrikberg“, sowie bei weiteren Parkplätzen im Ort, im Obertal und Richtung Skistadion. Zusätzlich wird erneut eine Einbahnregelung über Salzgasse und Schillerstraße zum Bergwaldhof, Wittenbach und Grund eingerichtet. Heimischen Zuschauer werden gebeten, die Wettkampfstätten möglichst zu Fuß aufzusuchen.

Wegen der Corona-Vorschriften sei die Zahl der Tickets begrenzt, allerdings werde das Sportereignis durch Fernsehteams der ARD und von Eurosport live übertragen.