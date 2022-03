5 Für mächtig Stimmung an der Langenwaldschanze (Foto) und im Skistadion Wittenbach sorgen nach zweijähriger Pause zahlreiche, begeisterte Zuschauer aus nah und fern. Foto: Kienzler

Um die wertvolle Trophäe, den traditionsreichen Schwarzwaldpokal und die letzten Weltcuppunkte des Winters ging es am Wochenende bei den vier FIS-Weltcups der Nordischen Kombinierer und erstmals auch der Kombiniererinnen in Schonach.















Schonach - Die Schonacher Organisatoren um Skiclubvorsitzenden Christian Herr und Bürgermeister Jörg Frey hatten nicht zu viel versprochen: Es wurde ein großes Skifest, das es so in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr aufgrund von Schneemangel und Corona-Pandemie gab. Daher freuten sich die Kombinierer und Kombiniererinnen auf tolle Wettkämpfe in Schonach – vor Zuschauern. Auch diese wollten nach zweijähriger Zwangspause endlich mal wieder Weltcupluft schnuppern.

So strömten am Samstag ab 9 Uhr viele Fans der Nordischen Kombination Richtung Langenwaldschanze, auf der zuerst das Springen der Frauen stattfand. Um 10 Uhr startete der Wertungsdurchgang der Damen mit 21 Athletinnen, darunter die erst 16-jährige Nathalie Armbruster vom SV Skizunft Kniebis. Die jungen Sportlerinnen wurden von den Zuschauern angefeuert, ebenso eine Stunde später die über 45 Sportler.

Applaus brandete auch auf, als Kommentator Jens Zimmermann um einen Genesungs-Applaus für den an Corona erkrankten Lokalmatador Fabian Rießle der SZ Breitnau bat und auch nach der Präsentation der Flaggen der zwölf teilnehmenden Nationen sowie der ukrainischen Fahne durch den Nachwuchs des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg. Der Moderator erwähnte den Ukraine-Krieg und forderte das Publikum auf, eine halbe Minute lang kräftig zu applaudieren, was dieses auch gerne tat.

Viel Applaus und Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Für ideale Voraussetzungen an der Schanze hatte das Team um Schanzenchef Oliver Zinapold gesorgt. Auch das Wetter spielte wie erhofft mit. Die Sonne schien oft und strahlte mit den Veranstaltern und Zuschauern um die Wette. Letztere sorgten für Stimmung, wenn es mit rund 1500 Besuchern auch aufgrund der aktuellen Corona-Lage weniger als in den Jahren zuvor waren. Der Pandemie fielen dieses Jahr ohnehin lieb gewonnen Traditionen zum Opfer. Der Weg hoch an die Schanze blieb dem Publikum verwehrt, der Zugang zur Schanze war nur mit einem 3G-Nachweis und FFP2-Maske möglich. Der Schonacher Team-Olympiasieger 1988, Hans-Peter Pohl, informierte die Gäste über die Vorbereitungen in Corona-Zeiten, die besonderen Schutzmaßnahmen und wie sie nach den Springen zum Langlauf im Skistadion Wittenbach auf dem Umweg übers Dorf und den Bergwaldhof gelangten.

Auch im Wittenbach wurde an den Einlässen kontrolliert. Die Bewirtung erfolgte durch heimische Vereine und das Schneefest mit Stadion-TV unter der Regie Moritz Huber unterhielt die Zuschauer. Moderator Stefan Lubowizki stellte Skisportler aus dem Schwarzwald vor, den Olympia-Stützpunkt Freiburg und den bronzenen Schwarzwaldpokal. Mit nach Hause nehmen durfte diesen bislang noch keiner, auch nicht der Norweger Jarl Magnus Riiber, der am Samstag nach einer Weite von 105 Metern beim Springen und spannendem Wettkampf in der Loipe erstmals die begehrte Trophäe unter Anfeuerungsrufen und Jubel der rund 3000 Zuschauer souverän gewann. Der Saisondominator erhielt allerdings eine kleine Ausführung des Pokals.

Einlasskontrollen, FFPE-Masken und jubelnde Zuschauer

Zuvor hatten die Frauen im Skistation ihr Rennen absolviert, das die Japanerin Anju Nakamura gewann. Auch im Wittenbach hatten die Helfer um Streckenchef Markus Spitz ideale Voraussetzungen geschaffen. Die Kombiniererinnen legten zwei Runden mit je 2,5 Kilometer zurück, die Herren mussten die Strecke viermal durchlaufen. Am Sonntag fanden die beiden Weltcupfinals in der Königsdisziplin des Nordischen Skisports bei Kaiserwetter statt, ebenfalls unter hervorragenden Bedingungen an Schanze und Loipe. Allerdings kam es bei den Springen immer wieder aufgrund der Windverhältnisse zu zeitlichen Verzögerungen. Nach einem sehr spannenden Langlauf der Männer siegte Riiber erneut und stand am Ende auch als Gesamtweltcup-Sieger fest.