Weltcup-Wochenende in Schonach: „Wetter – Stimmung – einzigartig!“

Schwarzwaldpokal in Schonach Kaiserwetter und super Stimmung beim Schwarzwaldpokal

Was viele hofften, traf ein: Nach Regen und Nebel strahlte am Samstag die Sonne an Schanze und Loipe in Schonach und mit ihr die Organisatoren und Helfer des 59. Schwarzwaldpokals um die Wette. Vor grandioser Kulisse wurde erneut um die Trophäen gekämpft.