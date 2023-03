1 Janina Hettich-Walz zielte in Östersund ganz genau. Foto: Eibner/Memmler

Zwei Biathletinnen jubelten: Janina Hettich-Walz stand in Östersund auf dem Weltcup-Podest, die Furtwanger Internatsschülerin Julia Tannheimer räumte bei der Nachwuchs-WM ab. Auch Snowboardcrosserin Jana Fischer überzeugte.









Starker Auftritt von Jana Fischer (Bräunlingen) beim Snowboardcross-Weltcup im spanischen Sierra Nevada. Die Wintersportlerin des SC Löffingen hielt am Sonntag mit einem sechsten Platz die Fahnen der deutschen Snowboardcrosserinnen und Snowboardcrosser hoch. Die 23-Jährige zeigte keine Nerven, fuhr taktisch und technisch überzeugend. Dies wurde beim Sieg der Britin Charlotte Bankes, die schon am Samstag ganz oben auf dem Treppchen gestanden hatte, mit dem sechsten Rang belohnt. Am Samstag war für Fischer der neunte Platz herausgesprungen.

Janina Hettich-Walz

Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) belegte beim Weltcup in Östersund (Schweden) am Samstag mit der deutschen Staffel den dritten Rang. Startläuferin Hettich-Walz – bei der WM in Oberhof im Staffelrennen nur Zuschauerin – räumte im Liegendanschlag alles ab, wackelte aber im Stehendschießen und brauchte zwei Nachlader. 18,9 Sekunden hinter Italien kehrte die Lauterbacherin als Achte auf die Strecke zurück. Der Sieg nach 4 x 6 Kilometern ging an die Norwegerinnen. Für den Massenstart am Sonntag schaffte Hettich-Walz nicht die Qualifikation.

Julia Tannheimer

Die junge Biathletin des Skiinternats Furtwangen glänzte bei der Nachwuchsweltmeisterschaft in Kasachstan. Die Wintersportlerin des DAV Ulm gewann bei der weiblichen Jugend nach Gold mit der Staffel und im Sprint auch die Verfolgung am Sonntag. „Ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Mal gewinnen kann, das ist so aufregend“, sagte Julia Tannheimer, die trotz drei Schießfehlern ein einsames Rennen über 7,5 Kilometer lief.