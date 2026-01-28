Weltcup und Olympia: Janina Hettich-Walz grüßt aus Obertilliach, Roman Rees verpasst EM-Medaille

Während sich Janina Hettich-Walz in Österreich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, startet Roman Rees bei der Biathlon-EM. Der Schwarzwälder schnuppert lange an einer Medaille.

„Seit Montag sind wir in Obertilliach und arbeiten im Training noch einige Bereiche ab. Die kurze Pause nach unseren beiden Heim-Weltcups hat mir sehr gut getan“, läuft bei Janina Hettich-Walz (SC Schönwald/Lauterbach) in Sachen Olympia-Feinschliff alles nach Plan. Schon am kommenden Dienstag geht es dann nach Antholz, wo es ab dem 8. Februar im Biathlon um die olympischen Medaillen geht.

Roman Rees Für den Biathleten des SV Schauinsland war dies bereits am Mittwoch der Fall. Der Routinier, der zuletzt sein Winter-Weltcup-Debüt in Tschechien feierte und nicht das Olympia-Ticket löste, startet derzeit bei der Europameisterschaft im norwegischen Sjusjoen.

Los ging es am Mittwoch mit dem 20 km langen Einzel mit vier Schießeinlagen. Roman Rees begann nach seinem achten Platz im Weltcup-Massenstart von Nove Mesto stark. Perfektes erstes Schießen, null Fehler im zweiten Anschlag, erneut null Fehler im dritten Schießen: Rees schnupperte nach drei Vierteln des Auftakt-EM-Rennens an einer Medaille. Als Sechster fehlten dem Schwarzwälder nur wenige Sekunden auf einen Podestplatz.

Doch dann folgte das vierte und letzte Schießen. Hier blieben für Roman Rees zwei Scheiben stehen. Somit war der Medaillentraum geplatzt. Am Ende belegte der 32-Jährige den 22. Platz. Es siegte der fehlerfreie Franzose Antoine Guigonnat. Rees hatte drei Minuten Rückstand auf den Goldmedaillengewinner.

Für die Männer geht es bei der EM am Freitag mit dem Sprint weiter. Am Donnerstag bestreiten in Norwegen die Frauen ihr Einzel.