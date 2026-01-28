Weltcup und Olympia: Janina Hettich-Walz grüßt aus Obertilliach, Roman Rees verpasst EM-Medaille

Während sich Janina Hettich-Walz in Österreich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, startet Roman Rees bei der Biathlon-EM. Der Schwarzwälder schnuppert lange an einer Medaille.
„Seit Montag sind wir in Obertilliach und arbeiten im Training noch einige Bereiche ab. Die kurze Pause nach unseren beiden Heim-Weltcups hat mir sehr gut getan“, läuft bei Janina Hettich-Walz (SC Schönwald/Lauterbach) in Sachen Olympia-Feinschliff alles nach Plan. Schon am kommenden Dienstag geht es dann nach Antholz, wo es ab dem 8. Februar im Biathlon um die olympischen Medaillen geht.