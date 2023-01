1 Janina Hettich-Walz will beim Heimspiel in Ruhpolding eine gute Figur abgeben. Foto: Eibner, Valancic

Am kommenden Wochenende starten die Alpinen bei den Weltcups in Wengen und St. Anton. Dabei will David Ketterer (SSC Schwenningen) am Sonntag beim Slalom-Klassiker in Wengen endlich den zweiten Durchgang erreichen.















Disqualifikation in Val-d’Isère (11. Dezember), 51. in Madonna di Campiglio (22. Dezember), dann erneute Disqualifikationen in Garmisch-Partenkirchen (4. Januar) und zuletzt in Adelboden (8. Januar): David Ketterer hatte sich den Start in seine richtungsweisende Saison ("Es muss nun einfach klappen, dass ich mich in der Weltspitze etabliere") anders vorgestellt.

Straßer führt das DSV-Aufgebot an

Nächste Chance des Schwenningers, den zweiten Durchgang zu erreichen und damit erstmals in diesem Winter Weltcup-Punkte zu verbuchen, ist nun am Sonntag (10.15 Uhr/13.15 Uhr) im schweizerischen Wengen. Zudem sind vom Deutschen Skiverband für den Weltcup-Slalom Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf), Adrian Meisen (SC Garmisch), Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) und Aushängeschild Linus Straßer (TSV 1860 München) nominiert, der in Adelboden als Dritter auf dem Treppchen stand.

Für Janina Hettich-Walz geht es am Donnerstag los

Schon ab Donnerstag zeigt Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) in Ruhpolding ihr Können. Ab 14.10 Uh steht zunächst ein Einzel auf dem Weltcup-Programm. "Meine derzeitige Laufform stimmt mich für die kommenden Wettbewerbe optimistisch", weiß Hettich-Walz aber, dass sie sehr gute Rennen braucht, um sich noch für die Weltmeisterschaft in Oberhof (8. bis 19. Februar) zu qualifizieren. Außer der Lauterbacherin sind im DSV-Team nominiert: Juliane Frühwirt (SV Motor Tambach-Dietharz), Denise Herrmann-Wick (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Vanessa Voigt (SV Rotterode) und Anna Weidel (WSV Kiefersfelden).

Daniela Maier bereitet sich auf Schweden vor

Die Olympia-Dritte im Skicross aus Furtwangen bereitet sich derzeit auf den nächsten Weltcup im schwedischen Idre Fjäll (20. bis 22. Januar) vor. Dann will die Gesamtfünfte wieder das Treppchen angreifen. "Wir trainieren zuvor in Schweden, anschließend geht es direkt nach Idre", verrät Daniela Maier.