Viele Olympia-Starter stehen in der Single-Mixed-Staffel nicht am Start. Das nutzen Marlene Fichtner und Leonhard Pfund aus, sie betreiben Werbung in eigener Sache.

Nove Mesto - Leonhard Pfund hat die deutsche Single-Mixed-Staffel bei seinem erst zweiten Weltcup-Renneinsatz zum Sieg geführt. In Abwesenheit vieler Top-Athleten holte der 22-Jährige unmittelbar nach dem letzten Schießen seinen finnischen Konkurrenten Tero Seppälä ein und fuhr im tschechischen Nove Mesto nach insgesamt vier Nachladern für das deutsche Duo als Erster ins Ziel. Dort wurde er von seiner strahlenden Teamkollegin Marlene Fichtner in den Arm genommen.

"Ich kann das gerade noch gar nicht fassen, das ist unglaublich", sagte Fichtner der ARD. Auch sie überzeugte mit einer starken Schießleistung. Pfund meinte: "Ich habe mich von der Euphorie tragen lassen, es war eine Hammerstimmung, da habe ich einfach gar nichts mehr gespürt."

Finnland und Frankreich komplettieren Podium

Seppälä und Suvi Minkkinen landeten mit 6,5 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz (8 Nachlader). Dahinter komplettierten die beiden Franzosen Jeanne Richard und Émilien Claude (6) das Podest.

Die ebenfalls 22 Jahre alte Fichtner hatte im verkürzten Einzelrennen tags zuvor mit Platz 16 ihr bestes Karriereergebnis eingefahren. Auch Pfund überzeugte bereits bei seinem Weltcup-Debüt am Donnerstag mit dem 13. Platz. Dadurch konnten sich die beiden für den Massenstart am Sonntag qualifizieren.