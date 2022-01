1 Voll konzentriert: Karl Geiger im Anflug auf seinen zweiten Sieg in Titisee-Neustadt. Foto: von Dittfurth

Doppelsieg für Karl Geiger, zweimal Platz 3 für Markus Eisenbichler, zwei Top-Ten-Plätze für Lokalmatador Stephan Leyhe, super Leistungen der zweiten Reihe – der Weltcup im Skispringen von Titisee-Neustadt hätte nicht besser laufen können.















Triumphierend hob Karl Geiger mit einem breiten Lächeln seine Sprungski in den dunklen Himmel über Titisee-Neustadt und konnte sein Glück kaum fassen: Wie am Samstag triumphierte er auch am Sonntag auf der bisher ungeliebten Hochfirstschanze und behielt das tags zuvor ergatterte gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden.

Horngacher stolz auf das ganze Team

"Das war schon megacool", wiederholte Bundestrainer Stefan Horngacher die Worte, die der überzeugende Jungadler Justin Lisso nach seinen Sensationsauftritten mit Platz 11 und 13 vorgelegt hatte. "Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Da war alles dabei", ergänzte Horngacher. Der Zieleinlauf an beiden Tagen war identisch: Geiger vor dem Slowenen Anze Lanisek und Eisenbichler.

Karl Geiger kann nichts stoppen

Dabei hatte man sich gefragt, ob das Highlight vom Samstag überhaupt noch zu toppen sein würde. "Das war ein geiler Tag für mich", meinte Geiger strahlend. Bislang tat er sich meist schwer mit der Hochfirstschanze, am Wochenende konnte ihn nichts stoppen. Am Samstag stürmte er von Platz 2 im zweiten Durchgang noch nach ganz vorn, am Sonntag von Platz 4. Das gibt Selbstvertrauen für Olympia, das vor der Tür steht. "Das hätte ich nie erwartet", war er am Ende perplex über den Verlauf des Wochenendes. Eisenbichler war am Sonntag zunächst sauer, da er dachte, mit seinem etwas kürzeren Sprung das Podest verschenkt zu haben, doch der bisherige Gesamtweltcupführende Ryoyu Kobayashi konnte nicht mithalten und fiel von 1 auf 4.

Stephan Leyhe tankt Selbstvertrauen

Auch Lokalmatador Leyhe zeigte mit den Plätzen 8 und 10, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. "Das gibt Selbstvertrauen, und ab jetzt geht es nur noch aufwärts", meinte er strahlend. Auch für Olympia rechnet er sich etwas aus, denn "die Schanze ist für alle unbekannt, da werden die Karten neu gemischt".

David Siegel als Spaßvogel

Den zweiten Wettkampf am Sonntag hatte David Siegel aus Sulz-Dürrenmettstetten eröffnen dürfen, der sich diesmal souverän qualifizieren konnte. "Platz 1!", jubelte der für den SV Baiersbronn startende Adler mit einem verschmitzten Lachen. Er wurde nicht nur schnell abgelöst, es war auch ziemlich klar, dass es so mit dem zweiten Durchgang nichts werden kann.

Nachwuchs überzeugt

Ganz anders die Darbietungen der beiden Nachwuchsspringer Justin Lisso und Philipp Raimund, die an beiden Tagen genauso überzeugten wie der wieder erstarkte Richard Freitag. Zudem sorgte Olympiafahrer Constantin Schmid am Samstag für einen vierten deutschen Adler unter den ersten zehn – da jubelte auch Horst Hüttel, beim Deutschen Skiverband zuständig für den Skisprung: "Zwei auf dem Podium hatten wir schon lange nicht mehr." Außerdem fiel ihm eine Zentnerlast von den Schultern, denn es scheint Licht am Ende des Nachwuchs-Tunnels zu sein. "Ich bin sehr froh über das Abschneiden der nationalen Gruppe, weil die Jungs seit Monaten sehr kämpfen und die Chance hier grandios genutzt haben."

Justin Lisso um seinen Schlaf gebracht

In der Tat. Lisso rutschte durch seinen elften Platz am Samstag auf Anhieb an vielen ständigen Weltcup-Startern wie Mackenzie Boyd-Clowes und Artti Aigro vorbei auf Platz 44 des Gesamtweltcups. Ein Ereignis, das ihn sogar um seinen Schlaf brachte, wie er tags darauf berichtete: "Die Nacht war gar nicht so leicht, da war noch so viel Freude im Körper." Um 5.30 Uhr "stand ich im Bett", und daher war er am Sonntag froh, "dass der Sprung nicht total in die Hose gegangen ist". Am Ende sammelte er mit Platz 13 weitere Weltcup-Punkte – und, noch wichtiger, viele Pluspunkte beim Bundestrainer.

Schwierige Olympia-Qualifikation

Der hatte gemeinsam mit Hüttel ebenfalls eine eher schlaflose Nacht, denn am Sonntagmorgen mussten pünktlich um 9.00 Uhr die Olympiastarter dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gemeldet werden.

Severin Freund im Pech

Es war ein schwieriger Prozess. Pius Paschke – derzeit außer Form und in Titisee-Neustadt zweimal nicht im zweiten Durchgang (33. und 31.) – war eigentlich schon fast weg von der Bildfläche, da sorgte der positive Coronatest von Andreas Wellinger ("da kann man nichts anderes sagen als: Scheiße gelaufen") für das Aus des Olympiasiegers. Und Severin Freund, derzeit eigentlich im Kommen, hatte vor dem ersten Wettkampf in Titisee-Neustadt die vom DOSB geforderte Norm noch nicht erreicht. Es fehlte ihm ein Platz unter den ersten 15. Er wurde 17. Bitter: Am Sonntag hätte es für ihn gereicht (14.).

Pius Paschke der lachende Fünfte

So blieb Horngacher nicht viel übrig, als Paschke neben den feststehenden Geiger, Eisenbichler, Leyhe und dem derzeit auf Topniveau springenden Constantin Schmid ("ich habe die Kurve gekratzt die letzten Wochen") zu nominieren. "Cool, das erste Mal mit über 30. Ich weiß natürlich, dass es hinten raus sehr knapp war mit der Entscheidung", wusste Paschke, der sich genauso auf Olympia freut wie der Hinterzartener Leyhe: "Ich bin überglücklich, denn das war seit meiner Verletzung immer mein Gedanke, dass ich zu Olympia in Peking wieder fit sein will – und das habe ich geschafft."