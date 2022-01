1 Bei Joachim Häfker (links) und Diana Waldvogel laufen die Fäden des Weltcups in Titisee-Neustadt zusammen. Foto: Eibner

Ein perfektes Wochenende – darauf hatten die Organisatoren des Skisprung-Weltcups von Titisee-Neustadt die letzten sechs Wochen hingearbeitet. Und ein perfektes Wochenende – das war es dann auch. Wie immer im Schwarzwald hat alles wie am Schnürchen funktioniert.















14 Tage vor dem Event war es so richtig rund gegangen an der Hochfirstschanze. 45 Tonnen Schnee mussten verarbeitet werden – an einem Tag. Da ist jeder Mann gefragt. "Zwei Wochen vor dem Termin sind eigentlich alle da", berichtet Chef-Organisator Joachim Häfker, der zwischen all den Fäden, die auf allen Kommunikationskanälen bei ihm zusammenlaufen, des Öfteren auch zum Mithelfen an der Schanze gerufen wird. "Ich bin immer froh, wenn ich aus dem Büro rauskomme", sagt er und lacht. "Schnee einbauen an einem Rohr, das mache ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren."